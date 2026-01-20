Размер шрифта
В России предложили выдавать семейную ипотеку до рождения ребенка

В Госдуме предложили выдавать семейную ипотеку с 12-й недели беременности
Депутаты думской фракции «Новые люди» предложили выдавать семейную ипотеку еще до рождения ребенка, начиная с 12-й недели беременности будущей матери. Об этом пишет ТАСС.

Письмо с такой инициативой направили министру финансов Антону Силуанову.

Депутаты отметили, что граждане вынуждены откладывать решение жилищного вопроса до родов, либо брать кредиты на менее выгодных условиях. По словам авторов, в законе пропишут, что, если ребенок в итоге не родится, у его родителей заберут право на льготные условия.

«В случае прерывания беременности по медицинским показаниям, выкидыша или иных несчастных случаев предоставленное право на льготную ипотеку должно прекращаться», — говорится в письме.

До этого председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от количества детей. По ее словам, чем больше в семье детей, тем ниже должна быть ставка.

Ранее в России допустили расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет.

