Бузова раскрыла свои критерия выбора мужчины: «Чтобы давал денег»

Певица Бузова заявила, что ни один ее партнер не давал ей денег

Певица Ольга Бузова заявила в шоу «Натальная Карта», что ее будущий партнер должен обладать статусом и хорошо зарабатывать.

Бузова отметила, что даже не рассматривает мужчин, которые получают 200 тысяч рублей в месяц. Ей нужно, чтобы возлюбленный очень много зарабатывал. Артистка призналась, что ни один партнер не давал ей денег, хотя ей хотелось.

«Из серии: «На». Я не говорю про совместные путешествия или хорошие подарки, но денег типа из серии «на, купи себе что-нибудь» такого не было никогда». Я прямо хочу, чтобы мне дали денег! Просто: «На»! Я хочу узнать, какого это. Может, мне этого не надо?» — поделилась артистка.

Бузова объяснила, большой достаток партнера необходим для того, чтобы мужчине было комфортно с ней встречаться.

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

