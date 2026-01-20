Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые расшифровали древние тексты на нечитаемых римских табличках

eLife: ученые расшифровали нечитаемые древнеримские таблички
basin.ktb.gov.tr

Ученые из Университета Гете и Майнцского университета расшифровали древние римские тексты на деревянных табличках из Бельгии, которые ранее считались нечитаемыми. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Фрагменты древесины были найдены в бельгийском Тонгерене (римский город Атуатука Тунгрорум) еще в 1930-х годах, но долгое время оставались без должного внимания и хранились как «остатки досок». Лишь в 2020 году руководство Галло-Ромейнского музея Тонгерена заметило, что среди них могут быть древние восковые таблички — тонкие деревянные основы для записей, покрытые воском, на котором писали стилусом. Воск со временем исчез, оставив на древесине едва заметные бороздки.

В 2021 году ученые приступили к анализу 85 таких фрагментов. Из-за усыхания древесины и произвольной трещиноватости исследователи столкнулись с трудностью: отделить следы естественной текстуры от настоящих надписей, сделанных стилусом. Особенно сложно было работать с повторно использованными табличками, где старые и новые надписи накладывались друг на друга.

При помощи передовых методов визуализации, включая отраженную трансформационную фотограмметрию (RTI), и многократного сопоставления изображений, ученым удалось восстановить текст почти в половине фрагментов. Таблички оказались официальными и бытовыми документами.

Часть надписей представляла собой договоры и официальные записи, где писцы сознательно вдавливали стилус глубже, чтобы надпись сохранялась дольше. Другими элементами оказались учебные упражнения, а также черновик эпитафии к статуе будущего императора Каракаллы, датируемый 207 годом н. э.

Расшифрованные тексты проливают свет на администрацию северной провинции Римской империи. Среди упоминаемых должностей — децемвир и ликторы — стражники и церемониальные слуги высокопоставленных чиновников, ранее крайне редко фиксировавшиеся в надписях этого региона.

Тексты также содержат имена ветеранов римской армии, которые после службы поселились в Тонгерене. Ономастика — сочетание кельтских, римских и германских имен — отражает многокультурный характер населения на рейнской границе империи в II–III веках н. э. Некоторые имена не известны из других источников, что обогащает представление о этническом разнообразии региона.

Ранее ученые извлекли ДНК древнего носорога из останков в желудке волчонка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27667081_rnd_6",
    "video_id": "record::6b4608cd-89d2-40d3-a860-6b12b817efb9"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+