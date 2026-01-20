Ученые расшифровали древние тексты на нечитаемых римских табличках

Ученые из Университета Гете и Майнцского университета расшифровали древние римские тексты на деревянных табличках из Бельгии, которые ранее считались нечитаемыми. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Фрагменты древесины были найдены в бельгийском Тонгерене (римский город Атуатука Тунгрорум) еще в 1930-х годах, но долгое время оставались без должного внимания и хранились как «остатки досок». Лишь в 2020 году руководство Галло-Ромейнского музея Тонгерена заметило, что среди них могут быть древние восковые таблички — тонкие деревянные основы для записей, покрытые воском, на котором писали стилусом. Воск со временем исчез, оставив на древесине едва заметные бороздки.

В 2021 году ученые приступили к анализу 85 таких фрагментов. Из-за усыхания древесины и произвольной трещиноватости исследователи столкнулись с трудностью: отделить следы естественной текстуры от настоящих надписей, сделанных стилусом. Особенно сложно было работать с повторно использованными табличками, где старые и новые надписи накладывались друг на друга.

При помощи передовых методов визуализации, включая отраженную трансформационную фотограмметрию (RTI), и многократного сопоставления изображений, ученым удалось восстановить текст почти в половине фрагментов. Таблички оказались официальными и бытовыми документами.

Часть надписей представляла собой договоры и официальные записи, где писцы сознательно вдавливали стилус глубже, чтобы надпись сохранялась дольше. Другими элементами оказались учебные упражнения, а также черновик эпитафии к статуе будущего императора Каракаллы, датируемый 207 годом н. э.

Расшифрованные тексты проливают свет на администрацию северной провинции Римской империи. Среди упоминаемых должностей — децемвир и ликторы — стражники и церемониальные слуги высокопоставленных чиновников, ранее крайне редко фиксировавшиеся в надписях этого региона.

Тексты также содержат имена ветеранов римской армии, которые после службы поселились в Тонгерене. Ономастика — сочетание кельтских, римских и германских имен — отражает многокультурный характер населения на рейнской границе империи в II–III веках н. э. Некоторые имена не известны из других источников, что обогащает представление о этническом разнообразии региона.

Ранее ученые извлекли ДНК древнего носорога из останков в желудке волчонка.