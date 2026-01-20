Размер шрифта
Иванченко посоветовала Бузовой присмотреться к фээсбэшникам

Певица Бузова заявила, что не против встречаться с фээсбэшником
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша Олеся Иванченко в шоу «Натальная карта» предложила певице Ольге Бузовой рассмотреть в качестве партнера мужчин, которые работают в органах.

Иванченко предложила обмануть астрологию, которая ей предсказывает быть с веселым, но безответственным мужчиной, и присмотреться к более закрытому кавалеру.
Бузова заявила, что не против. Блогерша отметила, что артистка сможет принести праздник в жизнь возлюбленного из органов. После этого певица обратилась к органам власти, признавшись, что очень любит ФСБ.

«Я свободная девушка и готова рассмотреть фээсбэшника. Мне нравятся структурированные люди, которые живут по порядку. <…> Около 40 лет, может и 42, а может и 31. Может, и 38 — не обязательно старше меня. Славянская внешность: русский или белорус. Я не вижу себя с иностранцем, не моя атмосфера», — заявила артистка.

Бузова не раз рассказывала, что мечтает стать женой и матерью. Она была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Ольга Бузова раскрыла, на какие эксперименты готова ради съемок в фильме.

