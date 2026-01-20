Филиппо назвал Макрона кретином из-за выступления в солнцезащитных очках

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал в соцсети X выступление президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в том числе обратив внимание на то, что глава государства появился на сцене в солнцезащитных очках.

«Прямо сейчас Макрон выступает с речью в Давосе. Очки: выглядит как кретин, он говорит по-английски! Невыносимо! Позорно! Ужасно! «Европа», Европа, [только] Европа, и ни разу [не прозвучало] слово «Франция», — написал политик.

В своем сообщении Филиппо также призвал французских парламентариев убрать Макрона.

29 января президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. В ходе своей речи французский лидер заявил, что конкуренция со стороны США направлена на то, чтобы подчинить Европу. Такой исход французский лидер назвал неприемлемым.

15 января французский лидер вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. В сети вскоре после этого пошутили, что Макрон поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия. На следующей день по прибытии в Елисейский дворец президент Франции заявил, что ему придется некоторое время носить солнцезащитные очки из-за проблем с глазом.

Ранее Макрон предложил Трампу сделку по Украине в обмен на молчание о его супруге.