Два жителя Брянской области погибли в результате атаки украинского дрона

Богомаз: при атаке БПЛА на автомобиль в селе Чаусы погибли два мирных жителя

Два человека погибли в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на движущийся автомобиль в селе Чаусы в Погарском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул, что погибшими были мирные жители.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь», — сообщил Богомаз.

Губернатор добавил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

20 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Шебекино гражданский автомобиль подвергся атаке украинского беспилотника. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Транспортное средство полностью сгорело.

До этого глава Курской области Александр Хинштейн заявил, что над регионом в период с 9:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января сбили 24 украинских БПЛА. Более того, за минувшие сутки ВСУ более 60 раз применили артиллерию для ударов по отселенным районам Курской области.

Ранее украинские военные тремя БПЛА атаковали школу в Запорожской области.