«Возможно, это пропавший российский пловец»: в Босфоре нашли тело мужчины

В Босфоре обнаружили тело мужчины, это может быть пловец Свечников

В Босфоре обнаружили тело неизвестного. Местные СМИ сообщают, что это может быть пропавший в августе российский пловец Николай Свечников. До сегодняшнего дня не было никакой информации о его судьбе. «Газета.Ru» — о том, что известно на данный момент.

«На нем был плавательный костюм»

О страшной находке сообщило турецкое информационное агентство IHA.

«Полиция сообщила, что в Босфоре найдено неопознанное тело мужчины. Оно доставлено на берег морской полицией, на нем был плавательный костюм.

Предполагается, что оно может принадлежать 30-летнему российскому пловцу Николаю Свечникову, который пропал во время межконтинентального заплыва в Босфоре», — говорится в материале.

Тело мужчины обнаружили во время очистки дна. Оно доставлено в морг для экспертизы, родственники Свечникова срочно вызваны на опознание. Очевидцы сняли на видео тело на борту полицейского катера, оно завернуто в черный мешок.

Маршрут заплыва пролегал от причала Канлыджа до причала Куручешме. Как заявил РИА Новости осведомленный источник, тело нашли недалеко от финиша.

«Тело мужчины обнаружено у берега района Куручешме на Босфоре», — информирует источник.

В консульстве России в Стамбуле подчеркнули, что для определения личности погибшего проведут ДНК-экспертизу.

Что произошло

Николай Свечников прилетел в Стамбул 23 августа 2025 года. Заплыв начался на следующий день около 9 утра. Участники прыгали в воду с кораблей, им предстояло проплыть 6,5 км. Россиянин вместе со своими учениками стартовал с третьего судна. Друг Свечникова заявил, что спортсмен ранее плавал на открытой воде лишь по 1–2 км.

«Он в плавании с пяти лет. Уж кто-кто, а Николай должен был доплыть.

Мы с ним общались за сутки до пропажи, я ему сказал: «Ты, главное, доплыви». Он ответил мне: «Доплыву, что мне делать?!» — рассказал друг Свечникова RT.

29-летний спортсмен не добрался до финиша, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

Как проводились поиски

По данным Sport Baza, о пропаже Свечникова стало известно около 19:00. Родные Николая сразу же связались с полицией и с надзорными органами, на что им посоветовали «ждать утра».

«Тогда мне пришлось поехать в отдел полиции и потребовать разбирательств. Там мне сказали, что поисковые работы ведутся, утром вам все сообщим. Я до пяти утра объездила весь Босфор от и до. Никаких следов массовых поисковых работ нет. Никакой информации не сообщают», — заявила родственница пловца Алена Караман.

В течение нескольких месяцев семья спортсмена пыталась организовать поиски своими силами и опрашивала свидетелей. О содействии со стороны российского посольства сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мать Николая Галина раскритиковала оргкомитет заплыва и местные власти, которые, по ее словам, не оказывали помощи. В ноябре она сетовала на то, что никаких результатов не было.

«Сегодня ровно три месяца с момента пропажи моего сына. Очень хочется, чтобы был результат, но пока его нет. Из последнего — мы развесили листовки, но пока нам никто не звонил. Сейчас я вернулась в Москву. Попозже, в декабре, снова полечу в Турцию.

Сейчас полиция ищет на суше, на воде — нет. Сейчас надежда остается на блогеров, СМИ, листовки, самолеты, полицию на суше и объявленное ранее вознаграждение», — добавила мать пропавшего.

Она также рассказывала, что был свидетель, который последним видел Николая. Однако никаких иных деталей он раскрыть не сумел. Семья спортсмена также заявила о награде в 1 млн рублей за информацию о его местоположении, но обращений не последовало.

Алена Караман 11 декабря, в день рождения Свечникова, сообщала, что его мама хотела встретить эту дату в Турции — там, где пропал ее сын. Кроме того, женщина рассчитывала встретиться с властями.

«Планирует встречу с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула. Заявки о встрече поданы, но ответы пока не получили. Мы думаем, что всем наплевать на эту историю, горю семьи никто не хочет помочь или просто ответить на вопросы, которые неясны многим», — приводит слова Караман «Матч ТВ».

Также появилась информация, что тело спортсмена могло унести в Грецию. Недавно, за неделю до обнаружения неизвестного в водах Босфора, Галина Свечникова рассказала, что пугает ее больше всего.

«Скоро пять месяцев, как пропал сын. Это так долго и так страшно. Страшно, что нет новостей. Много людей помогают, много запросов отправили, последний — в Грецию и спортивный комитет Турции. Ждем, надеемся и верим», — сказала она.