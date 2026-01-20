В МИД Норвегии оценили возможность страны войти в состав «Совета мира»

МИД Норвегии: Осло не примет предложение США войти в Совет мира по Газе

Участие Норвегии в «Совете мира» президента США Дональда Трампа в том виде, в каком он существует сегодня, неуместно. Об этом в интервью изданию Aftenpodden заявил государственный секретарь министерства иностранных дел королевства Андреас Кравик.

По его словам, Норвегия не может быть частью структуры, которая бросает вызов Организации Объединенных Наций и существующему международному праву.

Он добавил, что Осло не может ответить согласием на приглашение в «Совет мира».

«Трамп занимается формированием состава организации, который будет представлять собой организацию, управляемую им самим, где он будет обладать правом вето», — предположил Кравик.

16 января американский лидер объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Принять участие в работе органа пригласили более 60 мировых лидеров, включая президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллегу Александра Лукашенко.

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин сообщил, что Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Сам руководитель ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах РФ организовать контакты с Соединенными Штатами для уточнения деталей инициативы.

