Не раз преступал закон. Что известно о русском, задержанном за убийство военных-украинцев в Германии Командование сообщило, что один из убитых в Мурнау украинцев был десантником

Один из убитых в Мурнау украинцев был десантником, сообщило командование его подразделения. После полученного под Белогоровкой ранения мужчина приехал на лечение в Германию. Там он подружился с другим украинским военным на реабилитации и русским мужчиной. По предварительным данным, последний зарезал украинцев во время пьяной ссоры. Подробности — в нашем материале.

Один из убитых в Германии украинских военных оказался десантником. Он служил в 122-м аэромобильном батальоне 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады десантно-штурмовых войск Украины. Эту информацию сообщило командование подразделения на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Убитый участвовал в боях под поселком Белогоровка в Луганской области, где в 2023 году получил ранение. Его отправили в Германию на лечение и реабилитацию. Командование не стало раскрывать личные данные военнослужащего из этических соображений.

Убийство в Мурнау

Издание BR24 сообщило, что вечером 27 апреля около торгового центра Мурнау-ам-Штаффельзее в южнонемецком городе Мурнау обнаружили двух мужчин с серьезными ножевыми ранениями. 36-летний пострадавший умер на месте. Медики смогли на месте реанимировать вторую жертву нападения — 23-летнего мужчину. Он скончался в больнице.

Через несколько часов после совершения преступления полиция задержала подозреваемого. Им оказался 57-летний русский, проживающий в квартире неподалеку от ТЦ. Он переехал в Германию в начале 90-х, а в 2015 году обосновался в Мурнау. По словам местных жителей, мужчина уже не раз оказывался в центре внимания и известен полиции по другим правонарушениям. При задержании сопротивление он не оказывал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил немецких следователей. Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что жертвами стали военнослужащие. Один из них приехал в Германию в августе 2023 года, а второй — в декабре того же года. У обоих были травмированы руки. Мужчины проживали в общежитии для беженцев в Мурнау. Немецкие полицейские уже связались с родственниками убитых.

От пива до ссоры

По предварительным данным, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с двумя украинцами. Полицейские выясняют причину конфликта.

«Есть показания свидетелей, что троих причастных к делу людей уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что все причастные были в состоянии алкогольного опьянения. Все это необходимо прояснить», — заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. Он добавил, что в данный момент нет доказательств того, что преступление совершено на почве российско-украинского конфликта. Тем не менее политическую мотивацию не исключают. Примечательно, что в последний раз убийство в городе совершали 30 лет назад.

Местный житель рассказал BR24, что подозреваемый и убитые были друзьями, совсем недавно вместе пили пиво.

Пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что Германия не может терпеть подобные преступления на своей земле. Он добавил, что украинские беженцы должны быть в безопасности, находясь в стране.

Неназванный российский дипломат сообщил «Известиям», что в этом деле все указывает на бытовой конфликт.

Вопрос о гражданстве

Когда немецкие власти сообщили об аресте подозреваемого в убийстве украинцев рядом с торговым центром в Мурнау, появились данные о наличии у него гражданства России. 29 апреля РИА Новости связалось с Генеральным консульством РФ в Бонне — там не подтвердили достоверность этих сведений:

«Информации о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступало. На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово «русский».

В ведомстве отметили, что в Германии проживают сотни тысяч русскоязычных человек, которые не имеют российского гражданства. Кроме того, людей с двойным гражданством, например, РФ и ФРГ, власти страны автоматически считают немцами.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях сообщать нам об их задержании компетентные ведомства страны пребывания не обязаны. Кроме того, они не должны этого делать и в случае, если сам задержанный выражает такое пожелание. Также возможно, что информация к нам пока не дошла. Держим вопрос на контроле», — добавили в генконсульстве.

Дипломаты готовы оказать задержанному необходимую помощь, если он действительно окажется гражданином России.