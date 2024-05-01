Депутат Рады заявил о подготовке в Польше отрядов ВСУ из уехавших украинцев

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что подразделения украинцев проходят подготовку в Польше, чтобы затем вернуться на Украину и участвовать в боевых действиях. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Камельчук отметил, что по инициативе некоторых руководителей морской пехоты Украины в Польше на отдельных военных базах проходят подготовку небольшие подразделения, состоящие из находящихся там украинских граждан. После прохождения курса подготовки украинцы прибудут на линию фронта.

Депутат пояснил, что речь пока идет не о тысячах, но о сотнях украинцах. Он добавил, что набор граждан Украины, находящихся на территории Польше, проводится в том числе с помощью религиозных организаций.

«Страна» подчеркнула, что кроме известного своими скандальными заявлениями Камельчука об этом еще никто не говорил.

До этого заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что страна не намерена отправлять на Украину своих солдат.

Ранее власти Польши объяснили, почему РФ не применит ядерное оружие на Украине.