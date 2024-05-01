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В ВОЗ назвали возможное вторжение Израиля в Рафах гуманитарной катастрофой

Глава ВОЗ заявил, что вторжение Израиля в Рафах станет гуманитарной катастрофой

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Hatem Ali/AP

Полномасштабное вторжение Израиля в город Рафах на юге сектора Газа обернется гуманитарной катастрофой. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус в соцсети Х.

«Полномасштабное вторжение в Рафах было бы гуманитарной катастрофой», — написал он и от имени ВОЗ призвал Израиль остановится.

ВОЗ призывает все стороны конфликта работать над прекращением огня и прочным миром, добавил Гебреисус.

30 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что военная операция израильской армии в Рафахе станет опаснейшей эскалацией ближневосточного конфликта и повлечет за собой серьезные последствия для всего региона.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что страна намерена провести операцию в городе и достичь своих целей.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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