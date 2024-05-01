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В США заявили, что Запад поставит Украине самолеты F-16 вместе со всеми вооружениями к ним

Генерал Браун: Запад поставит Киеву F-16 вместе со всеми вооружениями к ним

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Ints Kalnins/Reuters

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад намерен передать Киеву истребители F-16 со всем комплектом вооружений к ним. Об этом, ссылаясь на выступление генерала на слушаниях в комиссии по делам вооруженных сил палаты представителей, сообщает ТАСС.

По словам Брауна, сейчас речь идет не только о передаче самолетов F-16, но и подготовке летчиков и обслуживающего персонала для них. Кроме того, необходимо снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) идущими в комплекте к истребителям системы вооружений.

Генерал отметил, что сейчас в рамках западной контактной группы по координации поставок оружия Киеву ведется дискуссия о том, как обеспечить ВСУ возможность полностью использовать боевой потенциал F-16.

До этого в ВСУ заявили, что готовится комплекс мер для защиты истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах.

Ранее в Польше заявили, что бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине.

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