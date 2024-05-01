В США университет пригрозил исключением захватившим корпус студентам

Университет Колумбии в США (Columbia University) угрожает исключить пропалестинских активистов, которые захватили несколько зданий университета, включая Гамильтон-холл, где расположен учебный колледж. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, студенты разбили окна и заняли Гамильтон-холл вскоре после полуночи 30 апреля. Они развесили баннер с надписью «Хиндс-холл» (Hinds-hall), переименовав здание в честь шестилетнего палестинского ребенка, чья жизнь трагически оборвалась в секторе Газа.

Кроме того, протестующие блокировали вход в здание мебелью, образовали баррикаду, держась за руки, и скандировали пропалестинские лозунги.

Представитель университета Бен Чанг заявил, что студенты создали «неприемлемую ситуацию» и что безопасность и порядок являются приоритетом для учебного заведения. Он предупредил, что продолжение подобных действий приведет к отчислению.

Один из лидеров протестующих Махмуд Халил подтвердил связь с представителями университета через посредников. Он отметил, что студенты чувствовали себя игнорированными администрацией и вынуждены были прибегнуть к радикальным методам.

Согласно The New York Times (NYT), в Гамильтон-холле находится около 60 протестующих. Перед захватом здания полиция задержала около 30 студентов, отказавшихся покинуть палаточный лагерь на территории университета.

Протесты в США осложнились после поставки помощи Израилю. Задержание 108 человек при разгоне лагеря на территории университета стало поводом для массовых студенческих демонстраций по всей стране. Некоторые протесты проходили мирно, а некоторые сопровождались столкновениями и насилием.

Ранее палестинские беженцы поблагодарили американских студентов за поддержку.