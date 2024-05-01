В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом сообщается в Telegram-канале главы областной администрации.

Гусев призвал население области сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности. Жители региона должны следить за дальнейшими оповещениями от областного правительства или МЧС Российской Федерации.

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны сбили очередной, пятый по счету за день, украинский дрон в небе над Белгородской областью.

30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории сельскохозяйственного предприятия Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомашину «Газель».

Ранее в Крыму призвали не выкладывать работу систем ПВО в интернет.