Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред России назвал однобоким проект резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице»

Небензя: проект резолюции о «геноциде в Сребренице» однобоким и политизированным

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции о «геноциде в Сребренице» однобоким и политизированным. Об этом, ссылаясь на выступление российского дипломата на Совете безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, предлагаемый документ по Сребренице является однобоким, политически заряженным и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о трагедии 1995 года в Боснии и Герцеговине.

Дипломат отметил, что очевидно стремление авторов резолюции официально закрепить отвечающую только их интересам квалификацию событий, происшедших в Сребренице.

Небензя подчеркнул, что предложенная резолюция совершенно не способствует задачам продвижения межнационального примирения в Боснии и Герцеговине. Кроме того, если документ будет вынесен на голосование, он может спровоцировать цепную реакцию по всему миру.

До этого Россия призвала Совбез ООН помочь предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине.

Ранее Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами