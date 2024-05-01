Постпред России назвал однобоким проект резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции о «геноциде в Сребренице» однобоким и политизированным. Об этом, ссылаясь на выступление российского дипломата на Совете безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

По словам Небензи, предлагаемый документ по Сребренице является однобоким, политически заряженным и не имеет ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о трагедии 1995 года в Боснии и Герцеговине.

Дипломат отметил, что очевидно стремление авторов резолюции официально закрепить отвечающую только их интересам квалификацию событий, происшедших в Сребренице.

Небензя подчеркнул, что предложенная резолюция совершенно не способствует задачам продвижения межнационального примирения в Боснии и Герцеговине. Кроме того, если документ будет вынесен на голосование, он может спровоцировать цепную реакцию по всему миру.

До этого Россия призвала Совбез ООН помочь предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине.

Ранее Сербия выступила против резолюции по Сребренице на ГА ООН.