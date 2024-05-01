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В общежитии РУДН произошел взрыв

К московскому общежитию РУДН приехали 5 пожарных машин после сообщения о взрыве

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

После сообщения о взрыве в общежитии Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве на место происшествия выехали пять пожарных машин. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации очевидцев, жильцов корпуса №12 эвакуировали около 22:30.

Свидетели рассказывают, что сначала был слышен звук хлопка, за которым последовала сработка пожарной сигнализации. По их словам, запах гари ощущался на нескольких этажах здания.

В МЧС столичного региона уточнили, что инцидент был вызван коротким замыканием электрооборудования лифта, но к счастью не привел к возгоранию. Пострадавших нет.

До этого стало известно, что в 1-м Балтийском переулке произошел пожар в здании расселенного студенческого общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского. Возгорание произошло на чердаке и шестом этаже здания. Кровля обрушилась, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В феврале в Новой Москве загорелся строительный склад. Помещение на площади 2,4 тыс. кв. метров вспыхнуло.

Ранее россияне заявили, что не могут найти управу на буйных соседей, устроивших пожар

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