Настя Ивлеева удалила все из Instagram*

Блогер и ведущая Настя Ивлеева решила удалить все свои посты в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Знаменитость имеет 17,9 миллионов подписчиков в этой социальной сети.

В конце апреля Тверской суд Москвы наложил штраф в размере 50 тысяч рублей на Ивлееву по обвинению в дискредитации армии, что является максимальным наказанием по данной статье. Причиной послужили посты в Instagram, в которых блогер, по мнению суда, высказывалась негативно о военной операции на Украине.

Адвокат Насти Ивлеевой, Калоя Ахильгов, заявила, что ее подзащитная не признает свою вину. Сама Ивлеева не явилась на заседание.

По данным телеграм-канала Shot, причиной могли стать посты Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram, где она высказывалась против проведения военной операции. После «голой вечеринки», которая прошла в декабре 2023 года, Ивлеева скрыла свои публикации в соцсетях, однако через несколько дней вернула их обратно.

Также другая знаменитость — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров — удалил все публикации из Instagram. У него в этой соцсети 4,9 миллиона подписчиков. Музыкант уже несколько раз убирал все посты из Instagram, например, в 2021 году перед презентацией своего нового проекта «Зоя».

Ранее на лидера группы «Автоспорт» завели дело о дискредитации армии.