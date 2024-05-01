В США одобрили законопроект о запрете импорта российского урана

Сенат США одобрил законопроект, который запрещает импорт урана из России. Об этом говорится в заявлении комитета по энергетике и природным ресурсам верхней палаты конгресса, передает РИА Новости.

Сенаторы единогласно поддержали данную инициативу. Проект закона оставляет право США продолжать закупки этого вида топлива до января 2028 года. Запрет будет введен до 2040 года,

Теперь документ должен направиться на подпись президенту США Джо Байдену.

Россия является крупнейшим поставщиком урана для США, обеспечивая почти четверть используемого топлива в стране. В обмен на уран Москва получает около $1 млрд ежегодно.

В декабре 2023 года Reuters писал, что Россия занимала третье место по поставкам урана в 2022 году.

В марте сообщалось, что цены на российский уран в Европе возросли до максимального уровня с 2013 года — €1713 за кг. В феврале РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы сообщало, что в 2023 году США приобрели уран у России на сумму $1,2 млрд, что стало рекордным показателем за всю историю статистики.

Ранее Байден заявил, что США с начала года произвели 90 кг обогащенного урана.