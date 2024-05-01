Президент Грузии потребовала прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала силовиков прекратить разгон митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах, который пытаются принять во второй раз, передает ТАСС.

«Я призываю министра внутренних дел [Вахтанга Гомелаури] незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками», — говорится в заявлении президента.

Как передает ТАСС, на митинге силовиками был избит председатель крупнейшей оппозиционной партии страны Леван Хабеишвили. Кроме того, проходят задержания демонстрантов. Пострадала также депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе.

До этого сообщалось, что грузинская полиция начала использовать резиновые пули для разгона митинга. Силовики также применили водометы и начали вытеснять протестующих с проспекта Руставели перед зданием парламента.

Ранее парламент Грузии начал рассмотрение закона об иноагентах во втором чтении.