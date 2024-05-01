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Россия призвала Совбез ООН помочь предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине

Небензя заявил, что СБ ООН должен предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине

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John Minchillo/AP

Совет Безопасности (СБ) ООН должен помочь предотвратить конфликт в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он отметил, что РФ запросила заседание Совбеза из-за резкого ухудшения обстановки в БиГ. Ситуация в ближайшее время может «еще более деградировать», считает дипломат.

В зале СБ ООН, по его словам, часто говорится о том, что этот орган должен предотвращать конфликты и многие государства объявляют эту тему главной в своей деятельности, об этом также часто рассуждает и генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Ситуация в Боснии и Герцеговине, на наш взгляд, — это именно тот случай, где Совет может проявить себя в плане превенции», — сказал дипломат, отметив, что СБ «надо отреагировать на ситуацию», — сказал Небензя.

До этого бывший премьер-министр, председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице на Генеральной ассамблее (ГА ООН) грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитета и работы ООН.

Ранее Вучич выразил опасение, что создание дня памяти геноцида в Сребренице вызовет распад РС.

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