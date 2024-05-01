В США допустили возможность отказа от программы межконтинентальной ракеты

Минобороны США не исключило возможности отказа от программы межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Sentinel или внесения в нее изменений. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант на брифинге в комитете по вооруженным сервисам палаты представителей, передает РИА Новости.

«Программу можно было бы ресертифицировать практически в том виде, в каком она есть. Второе — программу можно отменить, и третье — можно будет сертифицировать с внесением изменений», — сказал он.

В настоящее время Пентагон проводит анализ по текущей реализации программы Sentinel и до июля 2024 года намерен сформировать свою позицию, отметил Лаплант.

Замминистра обороны подчеркнул, что необходимо будет определить, на сколько продолжение программы необходимо для национальной безопасности США, а также нет ли у программы более дешевых альтернатив.

Кроме того, необходимо провести независимую оценку потолка стоимости реализации и структуру управления программой, добавил чиновник.

До этого США заключили контракт на $13 млрд с авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation с целью разработки нового «самолета Судного дня».

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости модернизации ВВС США.