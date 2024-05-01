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ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Сирии

Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

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Пресс-служба Минобороны РФ

ВКС России нанесли удары по двум местам базирования боевиков в провинции Хомс. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, генерал-майора Юрия Попова.

По его словам, боевики, покинувшие зону Эт-Танф, скрывались в гористых районах массива Аль-Амур. Также было отмечено, что авиация коалиции под руководством США продолжает нарушать воздушное пространство Сирии и проводить полеты в районе Эт-Танф, что приводит к опасным ситуациям.

По данным Попова, за сутки было зафиксировано десять нарушений со стороны истребителей F-15 и штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

14 апреля ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии. Он добавил, что удары наносили группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). Кроме того, в провинции Идлиб было три обстрела, в Латакии — один. Замруководителя ЦПВС заявил, что за сутки успели зафиксировать пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной «коалиции» во главе с США.

Ранее в Израиле объяснили атаку на иранское консульство в Дамаске.

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