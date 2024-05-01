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Минздрав Грузии: на митинге в Тбилиси пострадали три правоохранителя

МВД Грузии сообщило, что на акции в Тбилиси пострадали несколько полицейских

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«Газета.Ru»

Несколько полицейских были госпитализированы после столкновения с участниками митинга в Тбилиси. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

Ситуация осложнилась, когда оппозиционный депутат Алеко Элисашвили появился на проспекте Руставели и попытался прорваться через полицейский кордон. Полиция применила силу, чтобы вывести его с территории.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, пострадали трое сотрудников МВД.

«Было мобилизовано достаточное количество скорых машин, медицинский персонал предоставляет гражданам все необходимые медицинские услуги», — говорится в заявлении Минздрава.

До этого президент Грузии потребовала прекратить разгон демонстрантов в Тбилиси. Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури «незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками».

Cообщалось, что грузинская полиция начала использовать резиновые пули для разгона митинга. Силовики также применили водометы и начали вытеснять протестующих с проспекта Руставели перед зданием парламента.

Ранее в Тбилиси заявили, что в 2030 году Грузия вступит в Европейский союз.

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