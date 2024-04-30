Сотрудники МЧС потушили крупный пожар близ Улан-Удэ

Пожарные ликвидировали крупный пожар в окрестностях Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Бурятии.

По официальной информации, огонь в садовом товариществе (СНТ), расположенном в Заиграевском районе республики, уничтожил 17 дачных домов, 12 из которых пустовали. В тушении пожара принимали участие более 70 человек и 19 единиц специальной техники. Пожарные вначале остановили распространение огня, а затем полностью ликвидировали открытое горение.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели МЧС, устанавливающие причину пожара. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого житель Улан-Удэ рассказал, что пожар на окраине города мог случиться из-за замыкания проводов.

Накануне о пожаре сообщил мэр города Игорь Шутенков. По его словам, в настоящий момент проводится заседание комиссии по ЧС, разворачивается пункт временного размещения на базе спортивной школы по улице Кабанской.

Ранее пожарные спасли ежа из пожара в Красноярском крае.