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«Я беспокоюсь, не начнется ли ядерная война»: как Саманта Смит приезжала в СССР

Американская школьница Саманта Смит 40 лет назад посетила СССР

7 июля исполняется 40 лет со дня визита в Советский Союз американской школьницы Саманты Смит, которая в 1982 году отправила письмо советскому лидеру Юрию Андропову. В своем обращении к генсеку она высказывала тревогу в связи с возможностью начала ядерной войны и, по ее мнению, желанию СССР захватить США:

«Меня зовут Саманта Смит. Мне 10 лет. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война между Россией и Соединенными Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? <…> Бог создал мир, чтобы мы жили вместе и заботились о нем, а не завоевывали его. Пожалуйста, давайте сделаем, как он хочет, и каждый будет счастлив».

В 1983 году она получила ответ от Андропова, в котором говорилось об усилиях СССР по недопущению ядерной войны. Также Андропов пригласил Саманту и ее родителей в Советский Союз. В том же году они семьей отправились в путешествие за «железный занавес». Хотя советское руководство хотело использовать этот визит в пропагандистских целях, Саманта сумела влюбить в себя многих.

Вместе с родителями Саманта побывала в Москве и Ленинграде, встречалась с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. Сам Андропов не смог принять девочку, однако поговорил с ней по телефону. Также Саманта побывала в детском лагере «Артек», где впервые узнала, что море – соленое. Несмотря на то, что визит Саманта в СССР не принес прямого результата в вопросе ядерного разоружения, она стала символом народной дипломатии.

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