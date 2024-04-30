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Суд в США приговорил основателя крупнейшей криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы

MSNBC: суд приговорил основателя криптобиржи Binance к 4 месяцам тюрьмы в США

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Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чжао Чанпэн был приговорен федеральным судом города Сиэтла к четырем месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с денежными переводами без соответствующих лицензий. Эту информацию сообщил телеканал MSNBC.

Приговор Чжао оказался значительно меньше трех лет тюрьмы, которые требовала прокуратура. Защита бизнесмена настаивала на пяти месяцах испытательного срока.

В ноябре прошлого года Чжао заключил сделку с американским правительством, завершив тем самым долгосрочное расследование в отношении Binance. Согласно мировому соглашению, основатель крупнейшей криптобиржи покинул должность генерального директора и согласился уплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.

Ранее курс биткоина упал до мартовских значений.

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