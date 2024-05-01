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F-16 потерпел крушение в США

В США упал истребитель F-16, пилот катапультировался

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Vadim Ghirda/AP

Истребитель F-16 ВВС США потерпел крушение возле авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико во вторник около 11:50 по местному времени (20:50 мск) рядом с национальным парком «Уайт Сэндс». Об этом сообщил телеканал Fox News.

На борту самолета находился только пилот, который успешно катапультировался и получает медицинскую помощь. Информация о его состоянии пока не доступна.

Местные власти предупредили о возможном выбросе вредных химикатов из самолета и рекомендовали не приближаться к месту происшествия. Часть территории парка «Уайт Сэндс» была закрыта для посещения из-за этого инцидента.

Причины крушения не уточняются. По информации телеканала, это уже третье крушение истребителей F-16 за последние полгода.

Ранее в США заявили, что Запад поставит Украине самолеты F-16 вместе со всеми вооружениями к ним.

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