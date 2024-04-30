«Бавария» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с мадридским «Реалом» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 24-й минуте встречи счет открыл игрок «Реала» Винисиус Жуниор. В начале второго тайма голы Лероя Зане и Гарри Кейна позволили «Баварии» выйти вперед. На 83-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет точным ударом с пенальти. Стоит отметить, что Гарри Кейн также реализовал 11-метровый.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ответный поединок пройдет 8 мая. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Во втором полуфинале встретятся «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия». Первый матч состоится 1 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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