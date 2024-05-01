Польша предупредила о передвижении военной техники вблизи границ с РФ

Вооруженные силы Польши в начале мая перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ, в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Об этом сообщается на странице ВС Польши в соцсети Х.

«Будьте особенно осторожны в ближайшее время, так как на маршруте могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация пройдет с 4 по 6 мая в регионах Западно-Поморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств», — говорится в сообщении.

Последние два воеводства граничат с Калининградской областью.

ВС Польши прикрепили к сообщению фото военной колонны с надписью Steadfast Defender 2024 (крупнейшее за последние десятилетия учения НАТО).

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов.

Ранее НАТО провело учения по защите Латвии.