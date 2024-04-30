«С дрона сбросили снаряд»: экс-адвокат Ефремова тяжело ранен в зоне СВО Супруга экс-адвоката Ефремова Пашаева сообщила, что его жизни ничего не угрожает

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев накануне получил серьезное ранение в зоне СВО. Вместе с военными он вышел на разведку местности под Угледаром и пострадал при атаке дрона. Пять часов юрист находился в окружении: его не могли эвакуировать. Что экс-защитник Ефремова, которого четыре раза лишали адвокатского статуса, делал в зоне боевых действий — в нашем материале.

Бывший адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремовав в деле о ДТП, получил ранение в зоне СВО. По данным Starhit, это произошло вечером 29 апреля. Информацию также подтвердил Telegram-канал «Пашаев ТВ».

Юрист вместе с другими военнослужащими попал под обстрел под Угледаром. Как минимум пять часов он ждал помощи, так как находился в окружении.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит. Уже несколько часов они ждут помощи, коридора, по которому их эвакуируют. Но обстановка крайне сложная. Слава богу, врач, который с ними, сумел приостановить кровь, помогает раненым», — сообщил источник Starhit.

Утром 30 апреля супруга Пашаева Алена рассказала РЕН ТВ, что ее мужа уже эвакуировали. По ее словам, здоровью мужчины ничего не угрожает:

«Ранение, мне кажется, тяжелое, но главное, жизненно важные органы не задеты».

Что делает Пашаев на СВО

В середине апреля Пашаев рассказывал Telegram-каналу Shot, что он находится в зоне СВО уже два года. В его подразделение поступил подписавший контракт с Минобороны Алексей Блиновский. Shot утверждает, что семья «королевы марафонов» давно связана с юристом.

По данным Starhit, экс-адвокат занимается поставкой и сборкой беспилотников. В этом ему помогает Блиновский, который вложил в дроны около 50 млн рублей. Они вместе организовали производство, которое «получилось дешевле многих аналогов, а по качеству и техническим характеристикам гораздо лучше», писал Telegram-канал «Пашаев ТВ».

Бывший адвокат занимается не только беспилотниками, но и вместе с бойцами выходит на разведку местности. Во время одной из таких вылазок его и ранили.

В своем Telegram-канале Пашаев рассказывал, что он не находится в зоне СВО постоянно, а часто там бывает. Он привозил гуманитарные грузы и необходимую технику. Юрист помогает ВС РФ через свой «Пашаев Фонд» (раньше организация занималась поддержкой детских домов и талантливой молодежи). Чаще всего экс-адвокат сотрудничает с 95-м полком, командир подразделения даже вручил мужчине памятный знак «Стоим за Донбасс». У юриста есть и позывной — «Эль Сид».

«В зону СВО, я еду всегда с особым чувством. Знаю, что везу не только гум.помощь защитникам, но и самое важное — нашу с вами поддержку, наше внимание, нашу благодарность тем, кому сейчас непросто там, в окопах, на передовой», — рассказывал Пашаев (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В июле прошлого года Telegram-канал Baza выяснил, что экс-адвокат провел благотворительный вечер в поддержку участников СВО. Он пригласил звезд, в том числе Никиту Джигурду, и военнослужащих.

Чем известен адвокат

Пашаев получил широкую известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым , который в 2020 году в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП. Адвокат пригласил на заседание трех свидетелей, которые утверждали, что во время аварии за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee был не известный артист, а другой человек. Суд признал их виновными в даче заведомо ложных показаний.

Сам Ефремов оказался недоволен своим приговором. Источники ТАСС утверждали, что Пашаев обещал актеру добиться минимального наказания с возможностью условно-досрочного освобождения, поэтому виновник ДТП согласился на предложенную юристом линию защиты. Пашаев отметил, что защищал своего подзащитного бесплатно. Адвокат даже подавал на ТАСС в суд и требовал опровергнуть обвинения в мошенничестве, которые якобы выдвинула семья Ефремова. После череды скандалов у Пашаева появились недоброжелатели. Так, в октябре 2020 года двое молодых людей подкараулили его и облили фекалиями.

В 2021 году Telegram-канал Mash узнал еще об одном недовольном клиенте, потребовавшем вернуть около 43 млн рублей. Пашаев отрицал все обвинения.

Пашаева лишали адвокатского статуса четыре раза. В сентябре 2020 года он был лишен статуса адвоката после неоднозначных высказываний в СМИ по делу Ефремова. В начале осени юрист пересдал экзамен и вернул себе статус уже в Северной Осетии. Через пять дней СМИ сообщили, что его адвокатский статус опять аннулировали.

«Как они могут лишить, если мне только-только удостоверение выдали? Этого не может быть. У меня даже информации нет, вы мне говорите сейчас», — говорил тогда Пашаев «Газете.Ru».

ТАСС выяснило, что сообщение об аннулировании статуса поступило от Федеральной палаты адвокатов России. Ее представители не смогли объяснить, на каком именно основании Пашаева лишили возможности работать адвокатом, но речь шла о «неустранимых нарушениях» при получении статуса. Кроме этого, в Кодексе профессиональной этики адвоката и законе об адвокатуре отсутствует такое понятие как «аннулирование» статуса. Через какое-то время палата удалила новость о его аннулировании.