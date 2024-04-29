Кадры из сериалов «Я знаю, кто тебя убил», «Калимба», «Бриджертоны» и «Дядя Леша»

«Я знаю, кто тебя убил», «Бриджертоны», «Калимба» и еще 12 сериалов мая Какие сериалы выходят в мае 2024 года

Остросюжетное шоу о мести с Александром Яценко и Юлией Снигирь, история о «робингудстве» с Тимофеем Трибунцевым, психотриллер об опасном эксперименте с Федором Бондарчуком, а также возвращение «Бриджертонов» и «Интервью с вампиром». «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.

«Я знаю, кто тебя убил» — 1 сезон

Где и когда смотреть: на Wink — с 1 мая

Психологический триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь по роману Любови Бариновой «Ева» — о преступнике, который похищает трехлетнюю девочку, чтобы отомстить ее родителям.

«Дядя Леша» — 1 сезон, реж. Дмитрий Невзоров

Где и когда смотреть: на Kion — с 1 мая

Комедия с Тимофеем Трибунцевым в роли дворника-«робингуда», который грабит богачей, чтобы помогать сиротам из детского дома.

«Мужчина в полный рост» («A Man in Full») — мини-сериал, созд. Дэвид Э. Келли

Где и когда смотреть: на Netflix — с 2 мая

Экранизация романа Тома Вулфа про магната в сфере недвижимости (Джефф Дэниелс), который пытается защитить свою империю от врагов и банкротства. Автором шоу выступил создатель «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли, режиссерские функции поделили между собой лауреатка «Оскара» Реджина Кинг и соратник Аарона Соркина Томас Шламме.

«Хитрости» («Hacks») — 3 сезон, созд. Люсия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски

Где и когда смотреть: на Max — с 2 мая

Продолжение комедии про легендарную юмористку Дебору Вэнс (Джин Смарт), которая, чтобы не потерять актуальность, нанимает себе в сценаристки молодую, но незадачливую стендапершу Аву Дениелс (Ханна Эйнбиндер).

close 100% HBO Max

«Татуировщик из Освенцима» («The Tattooist of Auschwitz») — мини-сериал, созд. Жаклин Перске, Габби Эшер и Эван Плейси

Где и когда смотреть: на Peacock — с 2 мая

Экранизация романа Хезер Моррис про заключенного концлагеря Аушвиц Лале Соколова, которому поручено набивать идентификационные номера на руки прибывающих в лагерь. В касте фигурируют Джона Хауэр-Кинг, Харви Кейтель и Мелани Лински.

«Звездные войны: Сказания» («Star Wars: Tales») — 2 сезон: «Сказания об Империи» («Tales of the Empire»), созд. Дейв Филони

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 4 мая

Второй выпуск анимационной антологии Дейва Филони в стилистике «Войн клонов» и «Бракованной партии» (первая часть называлась «Сказания о джедаях»). Героями новых серий станут персонажи, так или иначе связанные с Асокой Тано: бывший джедай Баррисс Оффи и сестра ночи Морган Элсбет.

«Темная материя» («Dark Matter») — 1 сезон, созд. Блейк Крауч

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 8 мая

Научно-фантастический триллер про физика, который оказывается в параллельной версии своей жизни и должен столкнуться с альтернативной версией себя, чтобы вернуться в собственную вселенную. Сериал придумал Блейк Крауч — автор книжной трилогии «Сосны», телевизионную адаптацию которой продюсировал М. Найт Шьямалан. В главных ролях снялись Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли.

«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire») — 2 сезон, созд. Ролин Джонс

Где и когда смотреть: на AMC+ — с 12 мая

Продолжение сериальной адаптации культового цикла писательницы Энн Райс «Вампирские хроники» о французском дворянине-вампире Лестате де Лионкуре (Сэм Рид) и его протеже Луи де Пон дю Лаке (Джейкоб Андерсон).

close 100% Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022) AMC Studios

«Бриджертоны» («Bridgerton») — 3 сезон (1 часть), созд. Крис Ван Дьюсен и Шонда Раймс

Где и когда смотреть: на Netflix — с 16 мая

Продолжение хитовой костюмной драмы о высшем обществе альтернативного Лондона эпохи Регентства.

«Калимба» — 1 сезон, реж. Нурбек Эген

Где и когда смотреть: в Okko — с 16 мая

Психотриллер в духе «Колл-центра» и «Игры на выживание», где таинственный профессор Виктор Мещерский (Федор Бондарчук) в рамках странного эксперимента собирает в запертом бункере восьмерых человек: четырех преступников (Петр Скворцов, Сергей Горошко, Елизавета Шакира, Джал Ибрагимов) и их жертв (Константин Плотников, Алена Михайлова, Дмитрий Воробьев, Юлия Волкова). За вознаграждение они должны провести вместе следующие 15 дней. Подробнее о шоу «Газета.Ru» рассказывала в подборке лучших сериалов фестиваля Original+.

«Большая сигара» («The Big Cigar») — мини-сериал, созд. Джим Хехт

Где и когда смотреть: на Appel TV+ — с 17 мая

Биографический триллер про сооснователя «Черных пантер» Хьюи П. Ньютона (Андре Холланд), который при помощи голливудского продюсера Берта Шнайдера (Алессандро Нивола) скрывается от ФБР и бежит на Кубу.

«Не с первой попытки» («Trying») — 4 сезон, созд. Энди Уолтон

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 22 мая

Очаровательная комедия о длинном пути молодой лондонской пары к усыновлению детей.

«Фарма» — 1 сезон, реж. Мария Кравченко

Где и когда смотреть: на Premier — с 23 мая

Криминальная драмеди, в которой Никита Павленко и Марк Эйдельштейн пускаются во все тяжкие. По сюжету подросток Антон (Эйдельштейн) из-за упертой чиновницы не может получить дорогое лекарство, жизненно необходимое ему из-за мышечной дистрофии. Тогда его старший брат Миха (Павленко) решает готовить препарат сам и обустраивает подпольную лабораторию.

«Мы — Lady Parts» («We Are Lady Parts») — 2 сезон, созд. Нида Манзур

Где и когда смотреть: на Peacock — с 30 мая

Продолжение комедийного шоу про лондонскую панк-группу, состоящую из четырех мусульманок.

Где и когда смотреть: на Netflix — с 30 мая

Психологический триллер Эби Морган (сценаристка «Железной леди», «Стыда» и «Суфражистки») с Бенедиктом Камбербэтчем в роли популярного актера-кукольника, у которого пропадает девятилетний сын. На фоне горя мужчина все больше отдаляется от друзей и семьи, а в результате злоупотребления веществами приходит к уверенности, что может воссоединиться с ребенком при помощи двухметровой куклы.

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Примечание. Даты указаны по московскому времени.