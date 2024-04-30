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У США есть проблемы с возможностью тестирования гиперзвукового оружия

Штаб армии США признался в проблемах тестирования гиперзвукового оружия

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Анна Раткогло/РИА Новости

С проблемами с доступностью и возможностями для проведения тестирования гиперзвукового оружия столкнулись сотрудники Штаба армии США. Об этом заявил во вторник министр американских ВВС Фрэнк Кендалл, пишет РИА Новости..

«У нас возникли сложности с возможностью и доступностью тестирования... для проведения дополнительных испытаний гиперзвукового оружия», — отметил он на слушаниях в конгрессе.

Кендалл также признал, что ВВС США получили значительные средства для инвестиций в улучшение инфраструктуры и поддержки тестирования, однако не раскрыл дополнительных подробностей.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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