Умер один из родоначальников российского телевидения Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, один из родоначальников российского телевидения Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Сагалаев — заслуженный журналист России, лауреат Госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Он родился 3 октября 1946 года. В 1967-м окончил филфак Самаркандского университета. 1980-х годах руководил главной редакцией молодежных программ Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 год был главным редактором в отделе информации и зампредседателя Гостелерадио. Также он был главредом информационной программы «Время» и вел программу «Семь дней».

В 1990-х журналист занимал должность председателя совета Союза журналистов СССР и был избран народным депутатом. Также Сагалаев был на руководящих должностях в ВГТРК и телерадиокомпании «Останкино». Кроме того, в 1990-х был президентом Московской независимой вещательной корпорации (МНВК). Сагалаев — инициатор создания Национальной ассоциации телерадиовещателей — и ее президент с 1995 года. Был президентом частного телеканала ТВ-6. В 2017 году Сагалаев вместе с другими лауреатами премии «Ника» выступил на церемонии с речью о ситуации в стране, заявив, что телевидение «больше не рискует и не показывает».