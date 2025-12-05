В Бурятии девушка украла полмиллиона рублей у отца возлюбленного и сожгла их

Жительница Бурятии стала фигуранткой уголовного дела после попытки сжечь деньги. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, владелец средств, отец возлюбленного девушки, хотел купить машину. Для этого он продал скот и после заключения сделки спрятал полученные деньги в рубашке в шкафу. Об этом узнала партнерша его сына и украла из тайника 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время семья отправилась к продавцу машины, но во время сделки выяснилось, что средств не хватает. Продавший скот фермер обратился в полицию. Узнав об этом, девушка попыталась избавиться от денег, так как не хотела нести ответственность за поступок.

«Чтобы скрыть следы преступления она решила сжечь украденные полмиллиона рублей в печи», – сообщается в публикации.

Несмотря на эти действия, подозреваемую задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Ранее санитарка украла деньги у пациентки, пока та была в коме.