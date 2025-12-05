На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии девушка украла полмиллиона рублей у отца возлюбленного и сожгла их

Baza: в Бурятии девушка сожгла 500 тыс. рублей, чтобы избежать уголовного дела
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Бурятии стала фигуранткой уголовного дела после попытки сжечь деньги. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, владелец средств, отец возлюбленного девушки, хотел купить машину. Для этого он продал скот и после заключения сделки спрятал полученные деньги в рубашке в шкафу. Об этом узнала партнерша его сына и украла из тайника 500 тысяч рублей.

Спустя некоторое время семья отправилась к продавцу машины, но во время сделки выяснилось, что средств не хватает. Продавший скот фермер обратился в полицию. Узнав об этом, девушка попыталась избавиться от денег, так как не хотела нести ответственность за поступок.

«Чтобы скрыть следы преступления она решила сжечь украденные полмиллиона рублей в печи», – сообщается в публикации.

Несмотря на эти действия, подозреваемую задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о краже в крупном размере.

Ранее санитарка украла деньги у пациентки, пока та была в коме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами