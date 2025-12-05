СК: с 2014 года из-за преступлений Киева погибли более 7,1 тысячи мирных жителей

С 2014 года в результате преступлений руководства Киева погибли 7147 мирных граждан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, за 11 лет по факту преступлений Киева было возбуждено 8759 уголовных дел.

«В рамках этих уголовных дел установлено, что в результате агрессии ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») 7147 мирных жителей погибли, 20897 граждан ранены», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи собрали доказательную базу причастности украинских боевиков к убийству 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области в 2022 году. Шестерым украинцам заочно предъявлено обвинение, их объявили в международный розыск.

До этого СК сообщил о том, что троих полковников ВСУ заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, признав их виновными в организации атаки с использованием более 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако позднее украинская сторона заявила, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее молодежь из 20 стран призвала мировое сообщество осудить военные преступления Украины.