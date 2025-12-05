Путин рассказал о новых направлениях сотрудничества России и Индии

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии заявил, что у РФ и Индии появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что возможности сотрудничества Москвы и Нью-Дели расширяются.

«У нас появляются новые направления, связанные с высокими технологиями, с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта», — сказал глава российского государства.

Также президент РФ подчеркнул, что Россия и Индия поддерживают доверительные отношения в области военно-технического взаимодействия.

Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме.

В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее – помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.

Ранее Мантуров рассказал о планах совместного «покорения» космоса Россией и Индией.