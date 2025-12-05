Покупательнице квартиры Долиной пришлось заплатить налог за певицу

Адвокат Свириденко: налог на спорную квартиру заплатила Лурье, а не Долина

Покупательнице спорной квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье пришлось заплатить налог за певицу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Лурье Светлану Свириденко.

«Долина, проживая в квартире, не платила налог на имущество физлиц (за спорную квартиру) с июня по декабрь 2024 года; его заплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой», — объяснила Свириденко.

По словам адвоката, налоговая служба потребовала уплаты налога невзирая на то, что сделку по продаже квартиры признали недействительной. Сумма налога составила более ста тысяч рублей.

Свириденко добавила, что Лурье возражала против выплаты налога, ссылаясь на нормы гражданского законодательства, но эти возражения остались без внимания.

Летом 2024 года стало известно, что Ларису Долину обманули мошенники — она отдала злоумышленникам все сбережения и средства от продажи квартиры в центре Москвы. Общий ущерб Долиной оценили как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали, их приговорили к срокам от четырех до семи лет и штрафу на 900 тысяч рублей каждому. Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры, и суд вернул жилье звезде. Покупательница квартиры Полина Лурье потеряла и квартиру, и деньги. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным, Верховный суд рассмотрит дело Лурье и Долиной 16 декабря.

Свириденко также сообщила, что защита Полины Лурье предлагала Ларисе Долиной заключить мировое соглашение, но получила отказ.

