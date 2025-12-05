В Кремле допустили встречу Путина и Трампа в ближайшем будущем

Ушаков: встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшем будущем

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться в ближайшем будущем. Это допустил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос телеканала «Звезда».

«Она может состояться, конечно», — сказал он.

По словам Ушакова, обсуждения всех вопросов в Москве «происходили на базе тех ключевых пониманий, достигнутых в Анкоридже».

Он также заявил, что в графике президента России отсутствует телефонный разговор с главой Белого дома, но при необходимости его легко организуют.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры главы российского государства со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и Российской Федерации договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили об ожидании решения по Украине в ближайшее время.