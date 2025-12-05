На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Моди назвал Индию не нейтральной страной

Моди заявил, что позиция Индии не нейтральная, страна выступает за мир
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что позиция Индии не нейтральная, страна выступает за мир. Его слова передает РИА Новости.

«Когда я встречаюсь с мировыми лидерами, я всегда говорю, что Индия не нейтральная страна, у Индии нет нейтральной позиции, у нас своя позиция, это позиция в пользу мира», — сказал он.

Моди добавил, что Индия поддерживает все усилия, которые направлены на восстановление мира.

Во время встречи с российским президентом он также заявил, что Россия и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине. По его словам, это говорит о глубоком доверии между двумя странами.

Переговоры Путина и Моди проходят в Хайдарабадском дворце в Дели. Планируется, что переговоры будут продолжены в расширенном составе с участием российской и индийской делегаций.

Ранее к приезду Путина в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.

