Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Умер актер Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет умер Заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Широкой публике он известен в первую очередь как подполковник милиции Сергей Егоров в «Убойной силе» и бандит Костя Морган в «Агенте национальной безопасности».

Свою актерскую карьеру Тютрюмов начинал в родном городе Подпорожье в Ленобласти – там он играл в Народном театре на протяжении восьми лет. После – поступил работать на киностудию «Ленфильм».

Кроме того, Тютрюмов был доцентом кафедры продюсирования кино и телевидения в СПбГУКиТ. В юности он учился на продюсера кино и ТВ во ВГИКе. Имел ученую степень кандидата экономических наук. Был также генпродюсером киностудии «АТК-Студио».

Большинство ролей Тютрюмова – эпизодические. Он отметился участием в «Улицах разбитых фонарей», комедии «Хочу в тюрьму» и драме «Цветы календулы». Играл в комедии «Копейка», снятой по рассказу писателя Владимира Сорокина. В 2003 году сыграл в «Особенностях национальной политики» кинопродюсера, а в 2007 – в продолжении «Иронии судьбы» исполнил роль обывателя. Последнюю роль Александр Тютрюмов сыграл в 2023 году – в детективе «Сюрприз для покойника».

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 438-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 438-й день
«Получили боевое распоряжение». ЧВК «Вагнер» остается в Бахмуте
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
Хотели изучить и передать Украине. В Турции рассказали о планах США на С-400
Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал об отказе на просьбу США передать С-400 Киеву
Советник главы Крыма Крючков опубликовал фото посаженного БПЛА
Теплоход «Илья Муромец» со 113 пассажирами сел на мель на Волге
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление Киева подготовит почву для диалога с Россией
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский посетил Артемовск
Новости и материалы
Тренер Петржела оценил шансы «Спартака» помешать «Зениту» стать чемпионом России
Юлиан похвалил Ирину Аллегрову за то, что она не называет себя «Примадонной»
Вице-премьер Чернышенко поручил корпорации «Туризм.РФ» составить мастер-план Херсонской области
Названы дата и место прощания с актером из «Убойной силы» Тютрюмовым
Канадский портал Sportsnet включил Мичкова в число лучших игроков драфта НХЛ
Российский фигурист Марк Кондратюк выступил в монгольском костюме под песню «Чингисхан» в Улан-Баторе
Жителей деревень Курганской области и пригорода Кургана эвакуируют из-за угрозы пожара
Молдавские оппозиционеры пообещали заблокировать проезд в Кишеневе в день саммита ЕС
Эстония почти в два раза сможет увеличить состав армии в случае мобилизации
Букингемский дворец: Карл III был глубоко тронут масштабным празднованием своей коронации
Соболев уверен, что в матче РПЛ с «Зенитом» не случится повторения драки в Кубке России
Mash: в руках у жителя Подмосковья взорвалось СВУ, ему оторвало кисть и контузило глаз
Baza: для подрыва автомобиля Прилепина использовались мины с пластидом
Актриса Татьяна Васильева сняла парик в студии ток-шоу
Shot: в Питере эвакуировали жилой дом после сообщения о взрывчатке в подвале
В Москве ночь на 7 мая стала самой холодной за 25 лет
RBB: суд Берлина частично отменил запрет на демонстрацию флага РФ на мероприятиях 9 мая
Пушечный гол Головина помог «Монако» победить «Анже»
Все новости
«Пытаться расплавить твердые сыры — плохая идея»: как приготовить сыр на гриле и не ошибиться
Шеф-повара назвали виды сыра, подходящие для гриля
«Раньше поддерживал Донбасс». Кто заложил мину под автомобиль Прилепина
Губернатор Никитин сообщил, что писателя Прилепина вывели из медикаментозного сна
«Цитадель»: как авторы «Мстителей» скормили нейросети «Бонда» и «Борна» за $300 млн
Рецензия на сериал «Цитадель» от режиссеров Marvel братьев Руссо с Ричардом Мэдденом и Стэнли Туччи
«Сказки киевского режима». Зачем спускают воду в Каховском водохранилище
Глава Новой Каховки Леонтьев сообщил о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС
Финансовое насилие, кредиты, патриархальные традиции. Истории о сложностях ведения бюджета в парах
Семейный психолог Кочергина назвала деньги средством распределения власти и контроля в семье
Какие есть версии PlayStation 5 и Nintendo Switch и чем они отличаются
На что обратить внимание при покупке PlayStation 5 и Nintendo Switch в 2023 году
Лучшие фотографии недели
Эвакуация, перекрытие трасс. В Свердловской области лесные пожары перешли на склады с порохом
Губернатор Свердловской области Куйвашев оценил ситуацию с пожарами как критическую
В оренбургском парке рухнула карусель «Вихрь». Ребенок и женщина в реанимации
При обрушении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, среди них дети
Благословили служить: как прошла коронация Карла III
В Вестминстерском аббатстве в Лондоне официально короновали 74-летнего Карла III
Летчики и азовцы. Россия и Украина заявили о новом обмене пленными
Минобороны: из украинского плена вернули трех российских летчиков
F-16 против С-400. Зачем ветеран ВВС США пытается «успокоить» Россию перед объявленным Киевом контрнаступлением
Экс-пилот ВВС США Венейбл заявил, что российская ПВО легко уничтожит F-16 в небе над Украиной
Место «Вагнера» в Бахмуте займет «Ахмат»
Пригожин заявил о готовности передать позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте спецназу «Ахмат»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях