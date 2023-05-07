Умер актер Александр Тютрюмов

В Санкт-Петербурге в возрасте 64 лет умер Заслуженный артист России Александр Тютрюмов. Широкой публике он известен в первую очередь как подполковник милиции Сергей Егоров в «Убойной силе» и бандит Костя Морган в «Агенте национальной безопасности».

Свою актерскую карьеру Тютрюмов начинал в родном городе Подпорожье в Ленобласти – там он играл в Народном театре на протяжении восьми лет. После – поступил работать на киностудию «Ленфильм».

Кроме того, Тютрюмов был доцентом кафедры продюсирования кино и телевидения в СПбГУКиТ. В юности он учился на продюсера кино и ТВ во ВГИКе. Имел ученую степень кандидата экономических наук. Был также генпродюсером киностудии «АТК-Студио».

Большинство ролей Тютрюмова – эпизодические. Он отметился участием в «Улицах разбитых фонарей», комедии «Хочу в тюрьму» и драме «Цветы календулы». Играл в комедии «Копейка», снятой по рассказу писателя Владимира Сорокина. В 2003 году сыграл в «Особенностях национальной политики» кинопродюсера, а в 2007 – в продолжении «Иронии судьбы» исполнил роль обывателя. Последнюю роль Александр Тютрюмов сыграл в 2023 году – в детективе «Сюрприз для покойника».