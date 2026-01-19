Размер шрифта
Общество

Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Новокузнецка и выломал дверь

В Новокузнецке пьяный мужчина устроил дебош в аэропорту перед вылетом 
В аэропорту Новокузнецка пьяный пассажир устроил дебош во время посадки на рейс в Москву и повредил дверь в здании. Об этом сообщается в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

Пьяный 42-летний житель Новокузнецка собирался лететь в Москву. Во зале ожидания он мешал другим пассажирам и спровоцировал конфликт, в ходе которого повредил дверь в помещении аэровокзала. На место прибыли сотрудники транспортной полиции, дебошира задержали.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», ему предстоит выплатить штраф. Авиакомпания отказала новокузнечанину в перевозке.

До этого в аэропорту Челябинска пара с ребенком устроила дебош перед вылетом в Сочи. 37-летний пассажир и его 40-летняя сожительница прибыли в воздушную гавань в состоянии опьянения. Заметив это, сотрудники авиакомпании отказались пускать их на борт, чем спровоцировали агрессию.

Ранее в Сочи матерящийся петербуржец устроил пьяный дебош на борту самолета.
 
