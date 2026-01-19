Старшеклассник жестоко избил двух подростков за отказ продать ему банковские карты

В Нижнем Тагиле двое подростков попали в больницу после конфликта со старшеклассником, который требовал у них банковские карты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел в январе в одной из школ города. Девятиклассник и его 20-летний приятель требовали, чтобы подростки продали им свои банковские карты. Когда дети отказались, злоумышленники применили силу, двое несовершеннолетних были госпитализированы, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.

По словам родственников пострадавших, несмотря на серьезность травм и обращение в правоохранительные органы, как утверждают родственники пострадавших, реальных мер в отношении нападавшего предпринято не было. После лечения школьники вновь столкнулись с угрозами. Родители всерьез опасаются за жизнь и здоровье своих детей.

До этого в Екатеринбурге толпа подростков напала на девушку. Молодые люди выманили 15-летнюю школьницу из дома, после чего избили. Всего в конфликте участвовали 19 человек.

Ранее россиянин жестоко избил подростка, который случайно сбил на горке его жену.