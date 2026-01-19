Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Старшеклассник жестоко избил двух подростков за отказ продать ему банковские карты

В Нижнем Тагиле подростков избили в школе за отказ продать банковские карты
Telegram-канал Инцидент Нижний Тагил • Новости

В Нижнем Тагиле двое подростков попали в больницу после конфликта со старшеклассником, который требовал у них банковские карты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел в январе в одной из школ города. Девятиклассник и его 20-летний приятель требовали, чтобы подростки продали им свои банковские карты. Когда дети отказались, злоумышленники применили силу, двое несовершеннолетних были госпитализированы, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма.

По словам родственников пострадавших, несмотря на серьезность травм и обращение в правоохранительные органы, как утверждают родственники пострадавших, реальных мер в отношении нападавшего предпринято не было. После лечения школьники вновь столкнулись с угрозами. Родители всерьез опасаются за жизнь и здоровье своих детей.

До этого в Екатеринбурге толпа подростков напала на девушку. Молодые люди выманили 15-летнюю школьницу из дома, после чего избили. Всего в конфликте участвовали 19 человек.

Ранее россиянин жестоко избил подростка, который случайно сбил на горке его жену.
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+