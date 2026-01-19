Размер шрифта
Общество

У российского районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир

В Башкирии у районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир и две машины
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Башкирии у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района конфисковали около дюжины квартир и несколько машин. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В Мелеузе благодаря вмешательству прокуратуры арестовано имущество на сумму более 44 млн рублей, приобретенное экс-чиновником на неподтвержденные доходы», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 2020-2024 годах бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, а также его родственники приобрели 13 квартир в городах Уфа и Мелеуз. Кроме того были приобретены автомобили Lexus и Kia К3.

До этого в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали бывшего руководящего работника Межрайонной инспекции ФНС России № 20 и его подчиненную по подозрению в коррупции. Оперативные мероприятия проводились совместно со службой безопасности управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. Руководитель инспекции получал взятки в крупном размере через сотрудницу ведомства, они выполняла роль посредника.

Ранее в Челябинской области осудили бывшего замглавы города за взятку.

