У российского районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир

В Башкирии у районного экс-чиновника конфисковали 13 квартир и две машины

В Башкирии у бывшего заместителя администрации Мелеузовского района конфисковали около дюжины квартир и несколько машин. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

«В Мелеузе благодаря вмешательству прокуратуры арестовано имущество на сумму более 44 млн рублей, приобретенное экс-чиновником на неподтвержденные доходы», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 2020-2024 годах бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, а также его родственники приобрели 13 квартир в городах Уфа и Мелеуз. Кроме того были приобретены автомобили Lexus и Kia К3.

