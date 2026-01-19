Коза «задержана» за попытку проникнуть в дом престарелых

Коза в США «задержана» за попытку проникнуть в дом престарелых, пишет UPI.
Полиция города Оберн в штате Вашингтон отреагировала на необычный вызов из дома престарелых после сообщения о козе, пытавшейся проникнуть на территорию учреждения.
Как сообщили полиции, офицеры прибыли в дом престарелых Wesley Homes и обнаружили, что «коза действительно пыталась проникнуть в здание».
Согласно публикации полиции в социальных сетях, животное было «надежно задержано» до прибытия владельца, который забрал козу. Инцидент обошелся без пострадавших и повреждений имущества.
Коза по кличке Руби даже спокойно позировала для фотографии с сотрудниками полиции перед тем, как ее увезли обратно на ферму.
«Обвинения были сняты по причине исключительной снисходительности», — с юмором отметили офицеры.
