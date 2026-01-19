Размер шрифта
Трамп рассказал, на чем должна сфокусироваться Европа вместо Гренландии

Трамп: Европа должна сфокусироваться на конфликте на Украине, а не на Гренландии
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что Европа должна сфокусироваться на украинском конфликте, а не на Гренландии.

В ходе интервью глава Белого дома раскритиковал европейских лидеров, которые сопротивляются его попыткам приобрести остров, который, по словам американского президента, необходим для обеспечения национальной безопасности от внешних угроз.

«Европа должна сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это привело», — отметил Трамп.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских Вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее эксперт оценил внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии.

