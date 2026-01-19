Размер шрифта
Трамп покатал внучку, сидя за рулем гольф-кара

Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре
laraleatrump/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент США Дональд Трамп покатал внучку Каролину на гольф-каре. Кадры опубликовала невестка американского лидера Лара Трамп на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Играем в гольф с дедушкой», — написала она.

На фотографиях можно заметить, что глава Белого дома сидит за рулем в красной кепке с надписью Trump was right about everything («Трамп был во всем прав»). Рядом с ним его внучка.

При этом в публикации не уточняется, когда именно были сделаны эти снимки.

В октябре президент Соединенных Штатов во время игры в гольф со своей другой внучкой Кай сделал заявление о своих российском и украинском коллегах Владимире Путине и Владимире Зеленском. Дональд Трамп в ходе разговора отметил, что верит в урегулирование конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, была проделана большая работа. Также Трамп тогда заявил Кай, что остановил семь войн.

Ранее Трамп на «Звере» приехал на «Великую американскую гонку» с внучкой в белом платье.

