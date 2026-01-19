Британцы захотели заменить премьер-министра Хью Грантом

Dailystar: в Великобритании заявили, что Хью Грант стал бы премьер‑министром лучше Стармера

Британцы захотели видеть Хью Гранта в качестве премьер-министра после ответа Кира Стармера после угроз президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Dailystar.

По данным издания, жители Великобритании посчитали реакцию Стармера на угрозы Трампа «вялой» и захотели более харизматичного премьер-министра. К примеру, такого, которого сыграл Хью Грант в фильме «Реальная любовь». В картине показано, как на пресс-конференции политик дает отпор на буллинг президента США.

«Если друг нас задирает, то он уже не друг. Поскольку Америка реагирует только силу, отныне мы постараемся собраться с силами. И президент должен быть готов к этому», — заявил в своей речи персонаж Хью Гранта.

В январе в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию Франция и семь других стран ЕС направили войска на остров для учений, что вызвало гнев американского президента. Он пригрозил ввести с 1 февраля дополнительную пошлину на товары из Великобритании, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Комментируя это решение, британский премьер Кир Стармер назвал его «совершенно неправильным» и подтвердил свою позицию о том, что будущее Гренландии — это «дело самих гренландцев и датчан».

