Во Франции заявили об отказе от участия в «Совете мира» по Газе

Reuters: Франция намерена отказаться от участия в «Совете мира» по Газе

Франция намерена отказаться от приглашения присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к французскому президенту Эммануэлю Макрону.

«Франция намерена отклонить приглашение присоединиться к «Совету мира» [президента США Дональда] Трампа на данном этапе», — говорится в материале.

По словам источника, инициатива поднимает вопросы о роли ООН, которая «не может быть подвергнута сомнению».

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира». Глава Белого дома подчеркнул, что в качестве председателя объединения он поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

В состав «Совета мира» пригласили президента России Владимира Путина, казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инаси Лулу да Силвы, главу канадского кабмина Марка Карни, главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и других мировых лидеров.

