Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Литве сообщили об угрозах взорвать здание Сейма

Неизвестные угрожали взорвать здания Сейма, министерств и Генпрокуратуру Литвы
Ints Kalnins/Reuters

В Литве неизвестные отправили электронное письмо в Вильнюсский окружной суд с угрозами о взрывах. Об этом сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

«В поступившем в окружной суд письме неизвестные угрожали взрывами в парламенте, зданиях министерств, Генпрокуратуры, Вильнюсского участкового суда, Апелляционного суда Литвы», — рассказал он.

Должностные лица провели осмотр в Вильнюсском окружном суде, в который поступила данная угроза. Никаких подозрительных предметов на территории здания обнаружено не было.

17 января агентство Reuters сообщила, что власти Литвы обвиняют Россию в попытке поджога завода, производящего оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По делу о поджоге предприятия в 2024 году были арестованы шесть человек — граждане Испании, Колумбии, Кубы, РФ и Беларуси.

До этого посол Литвы в Евросоюзе Нериюс Алексеюнас заявил, что его страна выступает против возобновления диалога между Россией и ЕС. Он напомнил, что после начала СВО в политическом объединении договорились об условиях, при которых можно возобновить контакты с Москвой, и на данный момент они «далеки от выполнения».

Ранее президент Литвы пожаловался на «аппетиты» России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658723_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+