В Литве сообщили об угрозах взорвать здание Сейма

В Литве неизвестные отправили электронное письмо в Вильнюсский окружной суд с угрозами о взрывах. Об этом сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

«В поступившем в окружной суд письме неизвестные угрожали взрывами в парламенте, зданиях министерств, Генпрокуратуры, Вильнюсского участкового суда, Апелляционного суда Литвы», — рассказал он.

Должностные лица провели осмотр в Вильнюсском окружном суде, в который поступила данная угроза. Никаких подозрительных предметов на территории здания обнаружено не было.

17 января агентство Reuters сообщила, что власти Литвы обвиняют Россию в попытке поджога завода, производящего оборудование для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По делу о поджоге предприятия в 2024 году были арестованы шесть человек — граждане Испании, Колумбии, Кубы, РФ и Беларуси.

До этого посол Литвы в Евросоюзе Нериюс Алексеюнас заявил, что его страна выступает против возобновления диалога между Россией и ЕС. Он напомнил, что после начала СВО в политическом объединении договорились об условиях, при которых можно возобновить контакты с Москвой, и на данный момент они «далеки от выполнения».

