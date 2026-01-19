Размер шрифта
Пострадавший при атаке ВСУ в Судже протоиерей лишился глаза

Хинштейн: пострадавший при атаке дрона в Судже священник лишился левого глаза
Александр Хинштейн/Telegram

Получивший ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в курской Судже протоиерей Евгений Шестопалов перенес несколько операций, лишился левого глаза. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Отец Евгений перенес несколько сложнейших операций, к сожалению, лишился левого глаза, на лице огромное количество швов. Но, несмотря на пережитое, он не падает духом. Помогает поддержка близких и вера», — написал глава Курской области.

По словам губернатора, священник отметил, как трепетно и внимательно к нему относятся медики, которые делают все, чтобы он скорее шел на поправку.

Хинштейн добавил, что это уже второй случай, когда протоирей попадает под удар ВСУ. При этом священнослужитель говорит, что понимает все риски, но поделать ничего с собой не может: «знает, что он нужен там».

Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил ранение 5 января в районе Дома народного творчества в Судже.

8 января Хинштейн сообщил, что священника транспортируют в госпиталь Москвы. Тогда он уточнил: у протоирея осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног, пострадал левый глаз, есть серьезная закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее в Белгородской области при детонации беспилотника пострадала женщина.

